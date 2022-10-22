. Ремесленникам разрешили тратить субсидии на рекламу
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Ремесленникам разрешили тратить субсидии на рекламу

Ремесленникам разрешили тратить субсидии на рекламу

Предприятия народных художественных промыслов смогут тратить федеральные субсидии на разработку интернет-магазинов и рекламу в Сети. Такое постановление Правительства от 13.10. 2022 №1819 вступает в силу 22 октября.

Кроме того, теперь с помощью субсидий можно создавать фирменную упаковку, расширять и модернизировать выставочные и торговые пространства.

Напомним, раньше федеральные средства можно было тратить на модернизацию производства, закупку материалов и сырья, оплату энергоресурсов и страховых взносов и так далее.

Сейчас в реестре предприятий народных художественных промыслов России числятся 86 предприятий. В 2022 году все вместе они получили от государства поддержку на сумму более миллиарда рублей.


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По материалам: pnp.ru

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