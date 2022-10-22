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Родион Газманов рассказал об отношениях с Юлией Началовой

Родион Газманов рассказал об отношениях с Юлией Началовой
Сын музыканта Олега Газманова, Родион все еще остается завидным холостяком. Родион Газманов стал известен после того, как еще в детстве вместе с отцом спел «Динозавриков». С тех пор многое изменилось, но наследник Олега Газманова продолжает свою творческую карьеру. В свое время он дуэтом с Юлией Началовой исполнил романтическую песню «Мечта». «Получился очень удачный дуэт, и мы несколько раз его повторяли»,  — рассказал Газманов-младший. Но дальше это сотрудничество не пошло. И это при том, что Юлю и Родиона называли чуть ли не парой. Газманов рассказал правду о тех давних и исключительно творческих отношениях.
«А вы сможете вспомнить хоть один дуэт, который не был бы задуман таким с самого начала и продержался достаточно долго? Таких нет. У нас с Юлией были хорошие, дружеские отношения — наверное, как у всех артистов, которые из-за гастролей не знают, когда встретятся в следующий раз, через два дня или через два года. Да, мы с ней спели песню, она получилась хорошей, мы что-то дали друг другу во время сотрудничества — и пошли развиваться дальше», — рассказал артист aif.ru. Многих волнует, почему при всех своих достоинствах, Родион в 41 год ни разу не был женат. В недавнем интервью Алене Жигаловой он признался, что для него стал потрясением развод родителей. Парню тогда было всего 13, но он лишь недавно решился проработать этот момент с психологом. Как говорит сам Газманов-младший, мир тогда буквально раскололся. После такого потрясения, он слишком ответственно подходит к выбору будущей спутницы жизни. Сразу оценивает, смог бы провести с ней остаток своих дней, чтобы не причинить подобной боли своим детям, или нет. Как правило, на этом отношения и заканчиваются. И вообще кольцо он покупал всего один раз, но так и не решился сделать предложение руки и сердца. А потом молодые люди вообще расстались.
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

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