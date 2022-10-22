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Россиян предупредили о вирусе в расширениях для популярного мессенджера

Россиян предупредили о вирусе в расширениях для популярного мессенджераДиректор компании «ИТ-Резерв» Мясоедов предупредил о вирусах в модах для WhatsApp

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о вирусе, скрывающемся в расширениях для популярного мессенджера WhatsApp. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Он отметил, что владельцы смартфонов проводят много времени в мессенджерах. Для их удобства разработчики создают вокруг них целую экосреду, предлагающую различные надстройки интерфейсов. Однако этим могут пользоваться злоумышленники, предупредил IT-специалист россиян. «Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чем не бывало. А в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы, если устройства связаны в единую сеть по типу "умный дом"», — пояснил Мясоедов.

Эксперт уточнил, что чаще всего вирус может попасть в телефон в местах высокого трафика. В качестве примера он привел сайты потокового видео и сервисы, где пользователи смотрят видеоролики или фотографии. При этом, отметил Мясоедов, сам медиа-контент сравнительно безопасен. По его словам, серьезную угрозу могут нести моды, которые рекламируются на таких порталах. В частности, «заражение» происходит тогда, когда пользователь скачивает на телефон непроверенную надстройку, в том числе для мессенджера, устанавливает на телефон и «вместе с тяжелым контентом незаметно просачиваются и массивные коды программ вредителей».

Ранее стало известно, что Минпромторг попросил промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров, а также сервисов видеоконференций. В частности, речь идет о популярных в России Zoom, Skype и WhatsApp.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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