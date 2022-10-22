. Россиянам запретят покупать недвижимость в Евросоюзе
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Россиянам запретят покупать недвижимость в Евросоюзе

Россиянам запретят покупать недвижимость в Евросоюзе

Польша, Латвия, Литва и Эстония подготовили совместный проект очередного пакета санкций против России, которые должны затронуть возможность приобретения недвижимости в странах Евросоюза, а также поставки РФ любых дронов, даже самых небольших, сообщили Польское агентство печати и Польское радио.

Законопроект включает и запрет на сотрудничество в области ядерной энергетики и на импорт российских алмазов.


Авторы законопроекта уверены, что любые, даже самые простые дроны могут быть использованы российскими войсками в ходе спецоперации на Украине. Польша и страны Балтии намерены запретить ввоз из России сжиженного нефтяного газа и ограничить поставки оборудования для сбора данных, телефонов и лазеров.Под ограничения могут попасть поставки компьютеров и маркетинговые услуги, продажи РФ охладителей для вина. Страны предложили запретить продажу недвижимости на территории Евросоюза россиянам и российским компаниям.

Все эти предложения направлены в Брюссель. Девятый пакет санкций станет темой для обсуждения на следующей встрече лидеров Евросоюза.

После того как страны Евросоюза согласовали восьмой пакет антироссийских санкций, стоимость всех торговых ограничений составила порядка 123 млрд евро. Это порядка 40% оборота товаров и услуг между Россией и ЕС в 2021 году.

Одновременно с объявлением новых ограничений европейские страны начали ослаблять антироссийские санкции. Например, российских экспортеров автомобильного топлива до конца 2024 года вывели из-под ограничений в Болгарии, а Венгрия добилась исключения сразу нескольких антироссийских санкций из нового пакета ЕС.

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По материалам: uposters.ru

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