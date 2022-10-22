. Россияне перестали оформлять шенген впрок
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне перестали оформлять шенген впрок

Россияне перестали оформлять шенген впрок«Ъ»: количество желающих оформить шенген в России снизилось на треть

Из-за ужесточения визового режима для российских туристов в Европейских странах, в октябре почти на треть сократилось количество желающих оформит шенген. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что из-за снижения доли выданных долгосрочных виз россияне перестали оформлять визу впрок. Реальный поток путешественников также сократился. Рост туристической активности отмечается в основном на направлениях за пределами шенгенской зоны — в Сербии, Болгарии, Черногории и на Кипре.

По данным сервиса Ostrovok.ru, в период 1–20 октября европейские направления занимали 10 процентов от общего объема зарубежных бронирований, в аналогичный период сентября — 16 процентов. Количество бронирований в странах ЕС сократилось в среднем на 28 процентов. А в Эстонии, Литве и Финляндии, которые закрыли границы для россиян, число бронирований сократилось на 60–75 процентов. Похожая ситуация наблюдается и в других странах-участницах ЕС.

В совете при Ростуризме заявили о невозможности получить визы в страны ЕС в короткие сроки. Например, немецкую визу россиянам удастся оформить минимум через три-четыре месяца.

Ранее сообщалось, что европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза принять решение об интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россияне перестали оформлять шенген впрок
Россияне перестали оформлять шенген впрок
В Хорватии назвали аферой миссию ЕС в отношении Украины
В Хорватии назвали аферой миссию ЕС в отношении Украины
Растолстевшего Николая Баскова жестко раскритиковали
Растолстевшего Николая Баскова жестко раскритиковали
Тельца ждет вознаграждение за трудолюбие, а Стрельца укрепление авторитета: прогноз для всех знаков зодиака на конец 2022 года
Тельца ждет вознаграждение за трудолюбие, а Стрельца укрепление
Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
"Это какая-то шутка, он вечно травмирован": итальянцы глумятся над Кокориным после его игры за "Арис"
"Это какая-то шутка, он вечно травмирован": итальянцы
Россиян предупредили о вирусе в расширениях для популярного мессенджера
Россиян предупредили о вирусе в расширениях для популярного
На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья
Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья
Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой
Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой
Анна Большова, как оказалось, не раз нарушала ППД и даже попадала в аварию
Анна Большова, как оказалось, не раз нарушала ППД и даже попадала в
29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз черной краской
29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз

Топ на сегодня

Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Невероятная Моника Беллуччи в объективе фэшн-фотографа Чико Биаласа, 1997 год (9 фото)
Невероятная Моника Беллуччи в объективе фэшн-фотографа Чико Биаласа,
LG захотел перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан
LG захотел перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан
Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову
Сестра погибшей в ДТП заявила о планах подать в суд на Большову
Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и не причинят вреда здоровью
Отличная замена кофе: 5 натуральных энергетиков, которые взбодрят и

Еще по теме

Число бронирований авиабилетов в Британию выросло из-за Brexit
Турпоток из России в Германию сократился на треть
На литовских курортах снижаются цены
Миллионы россиян перестали быть пассивными курильщиками