. Секрет богатства Веры Брежневой раскрыл Худяков
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Секрет богатства Веры Брежневой раскрыл Худяков

Секрет богатства Веры Брежневой раскрыл Худяков
Певица Вера Брежнева пытается усидеть на двух стульях. Своим мнением о певице поделился Роман Худяков. Недавно Вера Брежнева, которая много лет зарабатывала деньги в России, записала песню на украинском языке. Экс-депутат Роман Худяков жестко раскритиковал артистку, которая в сложное время отвернулась от кормившей ее страны.
Политик отметил, что бывшая солистка «ВИА Гры» никогда не отличалась ни выдающимся талантом, ни яркими внешними данными. По его мнению, Брежневой удалось прославиться только благодаря экс-супругу Михаилу Киперману и его финансам. «Девушка продуманная. Сразу нужны были деньги на раскрутку бесталанности и отсутствия достойных внешних данных, и они нашлись у Михаила Кипермана. Бизнесмен об этом, очевидно, сильно пожалел. Где он сейчас — не скажу, но явно не с Верой», — высказался Роман в соцсети.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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