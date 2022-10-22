. Семен Слепаков перед побегом пытался назанимать кучу денег

Певец Семен Слепаков должен астрономическую сумму, заявил скандальный артист. 43-летний бард недавно эмигрировал в Израиль. Юморист перевез на Святую Землю всю семью – отца, мать и бабушку – и порвал все связи с родиной. Однако внезапно выяснилось, что у резидента Comedy Club остались в России некоторые невыполненные обязательства, которые ему нужно срочно решить. Правду про бегство Слепакова рассказал шоумен Стас Барецкий. Он утверждает, что артист занял денег у всех знакомых, а потом уехал, чтобы не возвращать долги. «Он мне звонил недавно, просил денег. Я вам больше скажу: он мне должен пару миллионов долларов. Под проект просил, фильм хотел снимать. И не отдает. И, как я понимаю, он не только мне должен, есть еще пара человек. Видимо, подсобрал деньжат и решил рвануть в Израиль», — возмутился Барецкий.Пока шоумен не собирается бить тревогу и уповает на то, что Слепаков одумается и рассчитается с кредиторами. Если же такого не произойдет, Барецкий готов лично отправиться в Израиль, чтобы разобраться с должником. «Я его и в Израиле найду, если он не вернет мне долг. Вот буквально недавно он мне звонил — снова просил денег. И у друзей моих тоже просил. Что я могу сказать — надеюсь на его порядочность. Я был в Израиле несколько раз. Вполне могу приехать и разобраться», — пригрозил бывший участник группы «Ленинград» в беседе с Teleprogramma.pro. Правда, если верить музыкальному критику Павлу Рудченко, Слепаков не бедствует, потому что до отъезда находился на пике популярности и зарабатывал в России огромные деньги – порядка 120 миллионов рублей в год, которых ему теперь хватит на долгие годы. Кроме того, юморист продолжает выступать на заграничных корпоративах, но расценки его заметно снизились.