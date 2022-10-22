. Сергей Горох ответил на обвинения брата Моисеева

Известный артист, звезда 90-х годов Борис Моисеев кончался 27 сентября в своей квартире на Краснопролетарской улице. Тело обнаружил друг и концертный директор Сергей Горох, которые последние годы ухаживал за артистом. Все об этом знали, и только брат артиста не верит мужчине и обвиняет его в смерти певца ради собственных корыстных целей.

Напомним, что последние несколько лет Борис Моисеев практически не появлялся на людях. Он вел закрытый образ жизни после перенесенных инсультов, но чувствовал себя при этом удовлетворительно. Как уверяет концертный директор, Борис обслуживал ебя сам, так же ему помогал Сергей Горох и Алла Борисовна Пугачева, которая присылала мужчине огромные пакеты с вкусными продуктами.

Сергей ежедневно навещал Бориса, но в тот роковой день пришел пораньше. Он то и нашел тело артиста, вызвал скорую, но врачам осталось только констатировать смерть.





Многие знакомые принесли искренние соболезнования Сергею, зная, что тот близко общался с покойным и был ему настоящим другом. Но только не брат Бориса, Маркс Толкач. Мужчина, сразу после мерти родственника, заявил, что Горох имеет непоредственное отношение к смерти Моиеева. Мол, он воспользовался немощностью приятеля ради своих корыстных целей - получить права на роскошную квартиру в Москве.

Долгое время Сергей не реагировал на обвинения Маркса и не комментировал ситуацию. Впервые он ответил только на шоу, посвященном смерти Бориса.





"Если говорить об обвинениях Маркса, то пусть он все решает через суд, - говорит Сергей. - Я с ним общаться не буду".

К слову, многие артисты поддержали Гороха. Они знают, что именно этот мужчина заботился о Борисе больше всех. Они не верят словам Толкача, тем более, что тот проживает за границей и практически не общался с братом при его жизни.