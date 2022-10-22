. Сестра Федора Бондарчука рассказала о его годовалом сыне
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Сестра Федора Бондарчука рассказала о его годовалом сыне

Сестра Федора Бондарчука рассказала о его годовалом сыне
Сыну режиссера Федора Бондарчука чуть больше года. Наталья Бондарчук стала новой гостьей шоу «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой режиссер призналась, что не пришла на свадьбу к своему знаменитому брату Федору, но поздравила по телефону.
«Более того, я первая позвонила, когда у них с Паулиной родился сын. Такой симпатичный! Вот прям наш - бондарчуковский!» - умиляется Наталья. Бондарчук при этом уточнила, что с новой женой брата Паулиной Андреевой она пока лично не знакома. Напомним, актриса Андреева родила сына Федору год назад. Супруги тщательно оберегают свою личную жизнь. Они даже умудрились сыграть пышную свадьбу в Санкт-Петербурге, и ни одно фото не просочилось в прессу.
# Шоу-бизнес Бондарчук Федор
По материалам: z-aya

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