. Шахназаров жестко высказался о возвращении Максима Галкина в Россию

Артист Максим Галкин спокойно вернется в страну, уверен журналист. После полугодичного отсутствия в эфир вышел выпуск шоу «Жизнь других», где ведущей стала Жанна Бадоева. Возмущению патриотов нет предела, ведь звезда открыто выступала против СВО. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Первый выпуск шоу «Жизнь других» вышел в эфир Первого канала 9 октября, программа была посвящена Мексике. Запланирована целая серия выпусков, которые будут выходить и дальше. При этом патриотично настроенные граждане вспомнили: ведущая Жанна Бадоева открыто выступала против проведения спецоперации. Кроме того, с 2013 года знаменитость постоянно проживает на территории Италии. На этот факт в новом выпуске собственной программы обратил внимание Михаил Шахназаров. Журналист считает, что кто-то устраивает настоящую диверсию и не боится последствий.«Они будут тащить оттуда, потому что это диверсия. Вот Бадоева вновь на Первом канале. Почему? А потому что кто-то дает сигнал, мол, появилась Бадоева, потом Галкина привезем, потом Урганта — и покажем, что у нас страна-терпила, которая будет делать так, как мы захотим. Вы этого хотите? Мне кажется, времена уже точно изменились. И вы это знаете», — эмоционально заявил Шахназаров. Отметим, что ранее Константин Эрнст заявил: руководство Первого канала постепенно будет возвращать развлекательные передачи в эфир. Сначала это произойдет в пятницу вечером и на выходных. А вот по будням по-прежнему зрителей по-прежнему будут занимать информационными передачами. Шахназаров задается вопросом, как так получается, что Бадоева утром будет вещать о мире, а днем все будут смотреть и переживать за наших бойцов, отдающих долг родине. «Жанна Бадоева — гражданка Украины, Израиля и других стран, а теперь она снова появилась на Первом канале. Это диверсия и есть. Днем кричат, что наши ребята, бойцы утюжат позиции — а с утра пораньше Бадоева. Все окей, все возвращаются», — с укором сказал Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац».