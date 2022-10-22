. Шольц в очередной раз нашел причину не передавать Украине танки Leopard
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Шольц в очередной раз нашел причину не передавать Украине танки Leopard

Шольц в очередной раз нашел причину не передавать Украине танки Leopard

Берлин не станет в одностороннем порядке поставлять Украине западное вооружение и тяжелую технику, в том числе немецкие танки Leopard 2. Для этого необходимы консультации с партнерами, отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам главы немецкого правительства, в ходе системы кругового обмена из Чехии, Словакии, Словении и Греции (когда страны Европы передают Украине старые танки, а новые получают от США) Украине были поставлены более 100 танков, которые можно задействовать уже сейчас. Шольц обозначил ясный принцип, которого придерживается Германия, — никаких односторонних шагов.


"Мы стараемся осуществить поставки из других стран. Но, как и прежде, вопрос, какое оружие мы поставляем, основывается на очень ясном принципе - никаких односторонних шагов", - рассказал Шольц в интервью газете Welt am Sonntag.

Отвечая на вопрос о нежелании Берлина поставлять Киеву продвинутую западную бронетехнику, Шольц отметил, что для этого у Украины нет надлежащей логистики: страна обладает достаточным количеством запчастей и боеприпасов только для танков производства РФ и СССР.

Ранее Киев в очередной раз упрекнул Берлин в недостаточно быстрых и объемных поставках оружия Украине. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба удивился, что Германия не хочет передавать киевскому режиму танки. В ответ на это немецкий канцлер Олаф Шольц пояснил: лидерство Германии не означает, что нужно выполнить все просьбы партнеров.

В середине сентября сообщалось, что ФРГ не станет поставлять Украине основные боевые танки. Если Германия первая поставит танки Киеву, то именно она в глазах мирового сообщества и России, как заинтересованной стороны, будет разжигателем кризиса. В США предостерегали Берлин от поставок Украине немецких танков Leopard, чтобы не запятнать их репутацию.

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По материалам: uposters.ru

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