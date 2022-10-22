. Sonic Frontiers «ушла на золото» — игра выходит 8 ноября на Xbox
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Sonic Frontiers «ушла на золото» — игра выходит 8 ноября на Xbox

Sonic Frontiers «ушла на золото» — игра выходит 8 ноября на Xbox


SEGA объявила, что не планирует задерживать релиз ожидаемой игры Sonic Frontiers. Проект выйдет в ранее назначенную дату — 8 ноября, и он уже «ушел на золото». Это означает, что у игры Sonic Frontiers уже есть релизный билд, и в оставшиеся дни до релиза разработчики будут работать над патчем первого дня, исправляя различные баги.

В объявлении, что игра Sonic Frontiers «ушла на золото» руководитель проекта Морио Кисимото сообщил, что разработчики получили огромное количество обратной связи от поклонников Соника. Они не смогли отреагировать на все сообщения, которые им присылали, но были учтены мнения многих.

Напомним, ранее фанаты Соника просили Sega перенести релиз Sonic Frontiers на более позднюю дату, чтобы «доделать» игру, поскольку многим не понравились геймплейные демонстрации.

Релиз Sonic Frontiers состоится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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