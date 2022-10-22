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Сын миллиардера Михаила Фридмана записал видеообращение, в котором попросил Киев снять с него санкции: "Считаю себя украинцем"

Сын миллиардера Михаила Фридмана записал видеообращение, в котором попросил Киев снять с него санкции: "Считаю себя украинцем"

Сын основателя Альфа-банка Михаила Фридмана, Александр Ожельский, выложил на YouTube видеообращение, записанное на английском языке, в котором попросил Киев снять введенные против него санкции.

Он заявил, что считает себя украинцем (Фридман родился во Львове — Прим. ред.), что никогда не поддерживал военную спецоперацию России на Украине и, чтобы выразить свою позицию по этому вопросу, выходил на митинги в Лондоне. После начала спецоперации он уехал из России и в настоящий момент проживает на съемной квартире в Дубае.

"Как видите, я не живу в ****** (чертовом. — Прим. ред.) особняке, потому что живу на средства, которыми располагаю. Я не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из‑за кучки ****** (чертовых. — Прим. ред.) бюрократов", — сказал он.

Ожельский отметил, что на Украине у него есть родственники, к которым он раньше регулярно ездил, тогда как в Россию он возвращаться не планирует. Он назвал несправедливым тот факт, что единственной причиной введенных против него санкций стала его "связь с другим человеком". "Я считаю, что это настолько несправедливо и нечестно, насколько это вообще возможно, и я надеюсь, что мир меня услышит", — сказал он.


Ситуацию прокомментировала в своем телеграм-канале Ксения Собчак. "Считаю, что санкции на сына Фридмана — это какое-то уже идиотство и сумасбродный беспредел. Сашу я знаю лично, он всю жизнь принципиально отстраивался от отца, не брал от него денег на бизнес, открывал кальянные вместо того, чтобы занять тепленькое место в Альфа-банке. Сейчас он вынужден получать за отца только потому, что он его отец. Что за бред?" — написала журналистка.

Александр Ожельский вместе с сестрами входит в рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes. При этом сам Михаил Фридман ранее говорил, что не планирует оставлять детям наследство.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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