. Сын Олега Газманова боится заводить детей
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Сын Олега Газманова боится заводить детей

Сын Олега Газманова боится заводить детей
Сын певца Олега Газманова, Родион рассказал, почему у него нет детей. Молодой человек по-праву считается одним из самых завидных холостяков отечественного шоу-бизнеса. 41-летний артист скрывает личную жизнь, однако не секрет, что он ни разу не был женат. В беседе с Аленой Жигаловой в шоу «Алена, блин!» звездный наследник признался, почему не спешит связывать себя узами брака.
«Развод родителей — это та причина, по которой я до сих пор не женат. Мне хочется, чтобы дети, которые у меня будут, росли в целой семье. Это не страх, что я могу повторить судьбу отца. Это страх неподотчетный, он не направлен никуда. Ты просто понимаешь, что  мир никогда не будет прежним, что он закончился, что ваша семья перестала существовать. И я не хочу, чтобы мои дети когда-то испытали этот ужас», — рассказал Родион. Напомним, Олег Газманов развелся со своей первой женой Ириной, когда их сыну было 13 лет. Артист встретил другую женщину, его нынешнюю супругу Марину Муравьеву.
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

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