. Татьяна Бакальчук, будучи матерью 7 детей, стала самой богатой женщиной России

47-летняя мать семерых детей и глава Wildberries, Татьяна Бакальчук рассказала о себе в интервью Надежде Стрелец в ее YouTube-канала «Стрелец-молодец». «Как только меня поставили на первое место в рейтинге самых богатых людей России (в 2021 году журнал Forbes оценил состояние Бакальчук в 13 млрд долларов), появилось много сплетен и грязи. Первое время это было мучение, я не люблю находиться в центре внимания. Сейчас уже появилась броня. Я понимаю, что это не я, это образ, бренд», - призналась бизнесвумен. Татьяна рассказала, что раньше не было понятия электронной коммерции. Именно в этом и кроется причина ее успеха. Бакальчук начала с нуля. «Я не рассчитывала, что это будет миллиардный бизнес. Я думала, что это будет заработок для молодой мамы. Будет приносить тысячу, две, три долларов, ну и нормально», отметила Бакальчук. Татьяна с мужем снимали в то время двухкомнатную квартиру с муниципальным ремонтом. После родов у нее возникла послеродовая депрессия, и она решила, что надо себя занять. В это время и пришла идея торговли в интернете.Самая богатая женщина в России призналась, что одевается на своем Wildberries. «Квартиру мы до сих пор арендуем, нам надоедает жить в одном и том же месте. Пока для нас покупка недвижимости — это ненужное вложение денег. Дома устаревают, мы любим движение. Хотеть яхты и частные самолеты уже не модно. Я не могу сказать, что у нас совсем аскетичный образ жизни. Если мы едем отдыхать, то стараемся взять нормальный номер. Этот комфорт должен быть экономически оправдан. Я не понимаю тех, кто покупает Rolex. Никогда не заходила в бутик Chanel. Покупать нужно не для того, чтобы показывать свой статус. Другие вещи становятся ценными, например, здоровье или образование. Это что-то из советского прошлого: покупать вещи, чтобы выпендриваться. Все деньги, которые зарабатываются, вкладываются в бизнес. У нашей семьи ничего, кроме Wildberries, нет»,- поделилась Бакальчук. Татьяна старается распределять время так, чтобы его на все хватало. «Я просыпаюсь в 7—8, потом бегаю или тренируюсь и завтракаю. Недавно договорилась с тренером перенести занятия на более позднее время, чтобы я успевала отвезти детей в школу. Конечно, я ощущаю, что было бы проще, если бы детей было трое-четверо. Сейчас с нами две няни», рассказала бизнесвумен. «Дети знают, что главный в нашей семье — папа. Они не чувствуют, что у нас патриархальная семья, у нас нет такого, что как мама сказала, так и будет. На папе больше ответственности, папа не вмешивается в операционку, а стратегические решения мы принимаем вместе», продолжила Бакальчук. В свободное время Татьяна занимается спортом, любит прогулки в лесу. Каждый год она с семьей ездит кататься на лыжах.