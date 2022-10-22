. Татьяна Овсиенко все еще хочет иметь детей

Певица Татьяна Овсиенко сегодня отмечает 56-летие. Артистка живет с гражданским мужем, который отсидел в тюрьме. Татьяна Овсиенко была солисткой группы «Мираж», но потом ей удалось построить успешную сольную карьеру. К тому моменту она успела познакомиться с продюсером и бывшим мужем Ирины Аллегровой Владимиром Дубовицким. Дубовицкий посоветовал Овсиенко основать собственную группу под названием «Вояж». В 1993 году Овсиенко и Дубовицкий поженились, и артистка начала думать о детях, но прошло долгих шесть лет, а мамой она так и не стала. Врачи сообщили звезде, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем, и намекнули — Татьяне пора искать другие пути. Однажды ее пригласили выступить на благотворительном концерте в детском доме. После она ненадолго задержалась, чтобы пообщаться с воспитанниками, и увидела в толпе очень одинокого мальчика Игоря. Директор детского дома сообщила Татьяне, что мальчик оказался в учреждении из-за врожденного порока сердца — родители от него отказались.Тогда певица помогла оплатить сложную операцию, которая предстояла Игорю, и взяла его к себе домой на реабилитацию. А потом подала документы на усыновление, даже не посоветовавшись с мужем: просто поставила Дубовицкого перед фактом. «Это Боженька мне его подарил, чтобы я стала счастливой мамой, чтобы у меня появилось такое чудо», — вспоминала Овсиенко. В 2003 году Татьяна и Владимир разошлись. Татьяна воспитывала сына в одиночку и делала все, чтобы подарить ему новую жизнь, но в подростковом возрасте он неожиданно заявил, что хочет жить с отцом. К тому моменту Дубовицкий перебрался в США и был не против, что мальчик переедет к нему и получит в Америке хорошее образование. Татьяне Овсиенко понадобилось еще несколько лет, чтобы наладить отношения с сыном. Она звала его обратно в Москву, предлагала разыскать биологическую мать. В 19 лет он женился, стал отцом и нашел общий язык с приемной мамой.Сегодня, 22 октября 2022 года, Татьяне Овсиенко исполняется 56 лет, но она признается — расстаться с мечтой самой родить ребенка у нее так и не получилось. Сейчас певица живет в гражданском браке с бизнесменом Александром Меркуловым, которого она дождалась из тюрьмы, и считает — возраст не должен стать помехой ее счастью. Еще несколько лет назад Татьяна Овсиенко начала задумываться об услугах суррогатной матери. Она была бы рада направить всю нерастраченную материнскую энергию на воспитание внука, но с семьей сына видится редко, потому что Игорь большую часть времени проводит в США. «С Сашей об общих детях думаем. Муж предлагает суррогатную мать. Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих! Игорешка-то уже взрослый, а понянчиться еще хочется», — признавалась Татьяна Овсиенко, но пока эту мечту еще не реализовала.