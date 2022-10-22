. Тельца ждет вознаграждение за трудолюбие, а Стрельца укрепление авторитета: прогноз для всех знаков зодиака на конец 2022 года

Ноябрь и декабрь 2022 года будут ознаменованы рядом важных астрологических событий, которые окажут влияние на всех жителей Земли. Лунное затмение, уход Урана за диск Луны, его противостояние с Солнцем, метеорный поток Леониды и, наконец, приближение Марса к Земле на минимальное расстояние — все это будет в большей или меньшей степени отражаться на состоянии людей. Как представители разных знаков зодиака будут реагировать на эти процессы, рассказала астролог Марина Фишер.

Овен





Эмоциональным и темпераментным Овнам будет нелегко собрать свою волю в кулак, чтобы реагировать на все хладнокровно. А именно это сейчас необходимо. Полное спокойствие и невозмутимость — ваша защитная броня на конец этого года. А если хотите не только сохранить свои нервы, но и преуспеть в профессиональной сфере — действуйте решительно и с полной уверенностью в своих силах. С начала ноября и до конца года фортуна будет на вашей стороне.

Телец





Конец года принесет Тельцу вознаграждение за упорство и трудолюбие. Ваши желания начнут сбываться будто по взмаху волшебной палочки. Вы сможете многого добиться, о чем раньше даже не мечтали. Единственная опасность, которая подстерегает вас в конце года — это недопонимание в отношениях с окружающими людьми, иногда приводящее к ссорам и конфликтам.

Близнецы





Близнецам конец года подарит новые знакомства и встречи с интересными людьми. Возможно, какие-то отношения перерастут в дружеские, а дружеские — в более интимные. Вы встретите человека, близкого вам по духу, который станет надежной опорой и поддержкой во всех делах. Но у этих отношений будет и обратная сторона медали — вам придется сделать выбор между семьей и карьерой.

Рак





Мнительным и чувствительным Ракам в последние месяцы года нужно взять себя в руки, перестать ревновать и устраивать скандалы своему близкому человеку. Если личные отношения не складываются, возможно, вам обоим стоит обрести свободу и начать смотреть на жизнь с позитивом.

Лев





Львы в конце года будут находиться в активном поиске. Все профессиональные и домашние дела отойдут на второй план, во главу угла будут поставлены новые знакомства, встречи, свидания. Самое невероятное, что Льву наконец-то удастся встретить того человека, о котором он давно мечтал, но непредвиденные обстоятельства могут изменить ход событий.

Дева





Уходящий год был весьма плодотворным для Девы в профессиональном плане, пришло время подумать и о личном. Присмотритесь внимательно к своему окружению. Возможно, человек, на которого вы не обращали внимания, и есть ваша судьба. Будьте осторожны в вопросах финансов, внимательно проверяйте все бумаги, на которых ставите свою подпись.

Весы





Одинокие Весы могут рассчитывать на судьбоносную встречу в декабре. Но нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить свою судьбу — она встретится там, где вы даже не рассчитывали ее найти. Благоприятный период для творчества, открывающий все возможности для создания талантливых работ.

Скорпион





Жизнь Скорпиона все больше похожа на качели, со взлетами и падениями, с сомнениями и стремлением к поставленной цели. В конце года судьба вознаградит вас сполна, перед вами откроются новые финансовые возможности, и вы сможете выйти на более высокий уровень своего развития и материального благополучия.

Стрелец





У Стрельцов в конце года наступает благоприятное время для привлечения внимания к себе и укрепления своего авторитета в профессиональной среде. Будьте уверены в своих силах, не останавливайтесь на полпути и не отступайте от намеченного плана. Вам удастся сделать даже больше намеченного.

Козерог





Козерогам наконец-то посчастливилось нащупать свою колею и выйти на прямую дорогу к успеху, по которой вы будете уверенно идти в течение всего следующего года. Не бойтесь брать рубежи, которые поначалу кажутся непосильными — удача на вашей стороне. Будьте внимательны на дорогах, у вас в конце года повышенный риск травматизма.

Водолей





Водолеи слишком много трудились в этом году, не всегда уделяя внимание своим близким. Сейчас у вас появилась возможность исправить ситуацию. Если вы готовы узаконить отношения с близким вам человеком — действуйте незамедлительно. Если в ваших силах подарить своим близким поездку на отдых — не откладывайте с этим решением, проведите с ними хотя бы несколько дней.

Рыбы





Романтичные и мечтательные Рыбы наконец-то попадут в свою стихию — им повезет во всем, что имеет отношение к романтике. Неожиданные встречи, новые знакомства, невероятные сюрпризы и приглашения на свидания увлекут Рыб в мир волшебства и сказки. Впереди у вас счастливые новогодние праздники, которые окажутся ярким воспоминанием на всю оставшуюся жизнь.