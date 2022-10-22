. The Callisto Protocol «ушла на золото» — игра выйдет в декабре

Вадим Карасев





Хоррор The Callisto Protocol от Глена Скофилда, автора Dead Space, «ушел на золото». Об этом сегодня разработчики сообщили в своих социальных сетях. Таким образом, можно теперь не сомневаться, что игра выйдет в ранее обозначенную разработчиками дату — 2 декабря 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Авторы The Callisto Protocol в сообщении о завершении работ над релизной версией проекта отметили, что благодарят игроков за поддержку и не могут дождаться, когда хоррор станет им доступен, чтобы услышать реакцию публики. Ранее создатели The Callisto Protocol говорили, что прохождение хоррора потребует от 12 до 14 часов, при этом будут и варианты для повторного прохождения, благодаря альтернативным путям.

Уже разработчики The Callisto Protocol демонстрировали немало геймплейных роликов по хоррору, ниже можно видеть один из них.

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