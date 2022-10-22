. TMZ: Канье Уэст нанял адвоката Джонни Деппа Камиллу Васкес защищать свои интересы на фоне отказа Vogue и Balenciaga сотрудничать с рэпером
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TMZ: Канье Уэст нанял адвоката Джонни Деппа Камиллу Васкес защищать свои интересы на фоне отказа Vogue и Balenciaga сотрудничать с рэпером

TMZ: Канье Уэст нанял адвоката Джонни Деппа Камиллу Васкес защищать свои интересы на фоне отказа Vogue и Balenciaga сотрудничать с рэпером

TMZ сообщает, что Канье Уэст нанял защищать свои интересы адвоката Камиллу Васкес, которая помогла Джонни Деппу выиграть дело о клевете против Эмбер Херд. По данным издания, Васкес будет среди прочего вести юридическое сопровождение бизнес-коллабораций рэпера.

Бизнес Канье уже пострадал после тосле того, как рэпер представил на Неделе моды в Париже футболки White Lives Matter и позволил себе ряд некорректных высказываний в соцсетях, включая антисемитские. Так, с Уэстом отказались сотрудничать модный дом Balenciaga и журнал Vogue.

"У Balenciaga больше нет никаких отношений и никаких планов на будущие проекты, связанные с этим артистом", — сказал в ответ на запрос WWD представитель конгломерата Kering, владеющего Balenciaga, Gucci и Saint Laurent. Совместная коллекцая Balenciaga и Уэста уже исчезла из ассортимента официальных бутиков и интернет-магазинов бренда.


Камилла Васкес

Об отказе Vogue сотрудничать с Канье Уэстом сообщает Page Six со ссылкой на представителя журнала. "Терпение Анны [Винтур] иссякло. Она очень ясно дала понять Vogue, что Канье больше не является частью внутреннего круга", — рассказал инсайдер.

Напомним, что из-за многочисленных скандалов подвергся санкциям и аккаунт Канье в инстаграме*. После этого Уэст решил приобрести социальную сеть Parler, популярную среди консерваторов и сторонников ультраправых взглядов.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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