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У Бориса Джонсона появилось основание баллотироваться на пост премьера Британии

У Бориса Джонсона появилось основание баллотироваться на пост премьера БританииБорис Джонсон собрал 100 сторонников, что позволит ему вступить в гонку за пост премьера

Количество сторонников экс-премьера Британии Бориса Джонсона достигло 100 человек, что позволяет ему вновь вступить в гонку за кресло нового премьера страны. Об этом пишет издание Sunday Times.

«У бывшего премьера было 87 общественных сторонников прошлой ночью. Теперь эта цифра уже достигла 100, необходимого для того, чтобы добраться до первого бюллетеня на следующей неделе»,— говорится в материале.

Также отмечается, что противники бывшего премьер-министра опасаются, что если Джонсон наберет 100 сторонников, он сможет обогнать в гонке фаворита — экс-министра финансов Риши Сунака.

Издание отмечает, что Риши Сунак вместе с другим кандидатом Пенни Мордонт должны объединить усилия, чтобы не допустить возращения Джонсона.

Ранее сообщалось, что бывший глава Минфина Британии и главный конкурент Лиз Трасс на прошлых выборах Риши Сунак является фаворитом на пост нового премьера-министра страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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