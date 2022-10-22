. У Ивана Барзикова появился новый конкурент — Сергей Сичкар

Вадим Карасев

Многим стало интересно, строил ли ранее отношения Сергей Сичкар с Валерией Шимасюк. Всё же, оба живут в Беларуси, на проект зашли с разницей в неделю и стремительно начали строить отношения, буквально спустя три дня. В данный момент Иван Барзиков в борьбе за желанные миллионы считает Сергея главным конкурентом. Поэтому ему стало интересно, пытались ли Сичкар и Шимасюк построить отношения ещё до проекта. В итоге мужчина сообщил, что они были ранее знакомы, однако не встречались. Говорит ли он правду или нет, станет известно совсем скоро.Ваня уверен, что если из девушек на Дом-2 в ближайшее время кто-то и решится завести ребёнка, то это будет именно Лера. Барзиков как-то смог узнать, что Сичкар и Шимасюк на самом деле встречались почти год.Видимо, Бухынбалтэ и Барзикову стоит поторопиться, если они действительно хотят забрать эти одиннадцать миллионов рублей. Тем более, скоро на проект должны будут вернуться Голд и Яббаров. Всем интересно, когда Сергей позовёт Леру замуж и не выставят ли их за ворота, обвинив в нечестной игре?