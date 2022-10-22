. У Лены Катиной заметили изменения в фигуре

«Экс-татушка», певица Лена Катина появилась на светском мероприятии с округлившимся животом. 38-летняя певица Лена Катина пришла на светское мероприятие вместе с новым мужем – миллионером Дмитрием Спиридоновым, за которого она вышла замуж этим летом. Пока супруги, обнявшись, позировали перед камерами, к ним было привлечено всеобщее внимание. Дело в том, что присутствующие не могли не заметить изменений в фигуре экс-солистки группы «Тату» и сразу же заподозрили, что артистка беременна. Правда, Катина и не старалась скрыть округлившиеся формы. Для выхода в свет певица выбрала черные кожаные брюки и серый обтягивающий свитер, который лишь подчеркнул ее интересное положение. Однако никаких комментариев насчет возможного пополнения в семье пара не давала. Правда, поклонники Катиной решили, что этого и не требуется, потому что недавний широкий жест Спиридонова, подарившего любимой роскошный автомобиль за несколько миллионов, говорит сам за себя.«Похоже, Bentley за 29 миллионов рублей бизнесмен подарил возлюбленной в честь этого события», — рассуждают интернет-пользователи. Напомним, экс-солистка группы «Тату» уже воспитывает одного ребенка – сына Александра, появившегося на свет в 2015 году в браке с музыкантом Сашо Кузманвичем. А вот о личной жизни Спиридонова ничего толком не известно: бизнесмен не рассказывал, был ли он раньше женат и есть ли у него дети. Но, судя по тому, что предприниматель находится на седьмом небе от счастья, для него будущий малыш станет первенцем.