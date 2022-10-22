. Ubisoft официально представила Anno 1800 Console Edition
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Ubisoft официально представила Anno 1800 Console Edition

Ubisoft официально представила Anno 1800 Console Edition


Сегодня появились слухи, что игра Anno 1800 может получить консольное издание. Теперь это подтверждено официально — издательство Ubisoft анонсировало выход Anno 1800 на приставках. Появится проект только она Xbox Series X | S и Playstation 5.

На данный момент у Anno 1800 Console Edition нет даты релиза. В пресс-релизе издательство Ubisoft отмечает, что «в начале 2023 года» поделится новыми подробностями о проекте. Сейчас же можно принять участие в тестировании игры, о чем мы писали здесь.

Anno 1800 — градостроительный и экономический симулятор, который вышел в 2019 году на PC. Сейчас у игры на Opencritic 81 балл из 100.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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