. Уехавшим за границу россиянам напомнили о возможном изменении налогового статуса
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Уехавшим за границу россиянам напомнили о возможном изменении налогового статуса

Уехавшим за границу россиянам напомнили о возможном изменении налогового статусаЮрист Родионова предупредила уехавших за границу россиян об изменении налогового статуса

Руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова напомнила россиянам, уехавшим за границу, о том, что их налоговый статус может измениться. Об этом она рассказала РИА Новости.

Так, налоговым резидентом РФ считается тот человек, который находился в России не менее 183 дней в течение года. Поэтому те, кто уехал из страны в феврале-марте этого года и не вернулся назад, уже утратили этот статус, и до конца текущего года он не изменится. А россияне, уехавшие после 21 сентября, в случае невозвращения станут нерезидентами в следующем году.

Отмечается, что нерезиденты платят налоги по ставке 30 процентов со своих доходов. Кроме того, они теряют право на получение всех видов налоговых вычетов по НДФЛ. В частности, нельзя получить вычет при продаже жилья, так как право на это имеют только резиденты.

Для того, чтобы вернуть статус резидента человек должен вернуться в Россию и находиться в стране в течение необходимого срока., добавила юрист.

Ранее Минфин предложил обложить налогом уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России. Так, работодателей захотели обязать отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. В статусе налогового резидента России работники должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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