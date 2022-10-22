. Уход за прядями по лунному календарю: когда можно стричь и красить волосы в ноябре 2022

С древних времен фазы Луны считаются фактором здоровья и благополучия человека. Наши бабушки пользовались лунным календарем стрижек, чтобы любые процедуры с волосами проходили успешно. Узнайте, когда стричь и красить волосы в ноябре 2022 года.

Фазы Луны в ноябре 2022 года

Лунный диск будет расти в период с 1 по 7 ноября и с 25 по 30 ноября.

Полнолуние состоится 8 ноября.

Лунный диск будет убывать в период с 9 по 23 ноября.

Новолуние наступит 24 ноября.

Когда стричь волосы

Лунный календарь поможет спланировать поход к парикмахеру для смены стрижки и окрашивания волос. Считается, что период между полнолунием и новолунием способствует росту волос. Если вы хотите обрезать кончики, чтобы ваши пряди хорошо росли, это самое подходящее время для стрижки.

Однако если вы не хотите, чтобы ваши волосы отросли слишком быстро, стоит посетить парикмахера в короткие промежутки времени между новолунием и полнолунием. Говорят, что в это время волосы растут медленнее всего.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022

Удачные дни для стрижки

3 и 4 ноября

Эти дни считаются самыми подходящими для стрижки. В среду и четверг допустимы кардинальные перемены во внешности, а волосы наберутся сил, станут крепкими и здоровыми.

7 ноября

Идеальный день для перемен во внешности. Любая стрижка будет удачной, поможет избавиться от плохих мыслей и настроиться на позитив.

Период с 9 по 14 ноября

В этот период Луна убывает, поэтому окрашивание прядей и изменение их длины будет положительно влиять на самочувствие и финансовую сферу. Тем, кто хочет укрепить свое здоровье и улучшить внешний вид, обязательно стоит записаться на прием к мастеру в один из этих дней.





Период с 19 по 22 ноября

Если сделать небольшие изменения в прическе, это поможет избавиться от внутренних противоречий. Кроме того, новая стрижка подарит своей обладательнице много сил и энергии.

26 и 28 ноября

Любые процедуры с волосами в эти дни будут иметь положительный эффект и долго радовать свою хозяйку. Кроме того, после стрижки волосы станут крепче и приобретут здоровый блеск.

Когда красить волосы

Хорошими днями для окрашивания волос считаются:

2 ноября — подходит для обновления цвета, приветствуется окрашивание в натуральные оттенки.

7 ноября — удачный день для окрашивания волос и кардинальных перемен во внешности.

10 ноября — удачными будут процедуры по укреплению волос, окрашивать пряди лучше всего натуральными красителями.

18 ноября — согласно звездному расположению, окрашивание пройдет удачно и будет долго радовать свою хозяйку. Отличное настроение и прилив сил принесут темные оттенки.





22 ноября — окрашивать пряди следует натуральными красителями — это дополнительно укрепит их.

28 ноября — процедура окрашивания будет иметь максимально положительный эффект на тонкие и ослабленные волосы.

Неблагоприятные дни для манипуляций с волосами

В лунном календаре на ноябрь 2022 года также есть плохие дни для ухода за волосами и стрижки. Они приходятся на 1, 8, 15, 16, 24, 30 ноября. В эти дни лучше оставить волосы в покое, воздержаться от стрижки, окрашивания и ухода.