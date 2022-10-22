. Утверждены правила выдачи субсидий на выплаты жителям Херсонской области
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Утверждены правила выдачи субсидий на выплаты жителям Херсонской области

Утверждены правила выдачи субсидий на выплаты жителям Херсонской области

Правительство утвердило правила предоставления субсидий для обеспечения единовременных выплат и сертификатов на жилье жителям Херсона и правобережной части Херсонской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Порядок касается жителей региона, «вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации на постоянное место жительства». Согласно документу, субсидии на выплаты и сертификаты будут перечисляться Фонду развития территорий. В свою очередь, Фонд будет распределять средства в установленном правительством порядке.

Ситуацию в Херсонской области Госдума обсуждала 18 октября в закрытом режиме. Как рассказывала «Парламентская газета» в ходе заседания вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил депутатам, как Правительство собирается расселять жителей нового региона в других субъектах Федерации. А после заседания он сообщил журналистам, что переселенцев обеспечат сертификатами, которые позволят им выбрать жилье в любом районе страны. Также, по его словам, жителям Херсонской области при переезде в другие регионы РФ будут выплачивать по 100 тысяч рублей.

18 октября власти региона объявили об организованном перемещение гражданского населения на левый берег Днепра.

Как сообщалось ранее 22 октября, в Крыму уже начали прием заявлений на выплаты от эвакуированных херсонцев. 

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По материалам: pnp.ru

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