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В Белгородской области начали установку защитных сооружений

В Белгородской области начали установку защитных сооруженийГубернатор Белгородской области Гладков: в регионе начали установку защитных сооружений

В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения. Об этом в субботу 22 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал три снимка с линиями оборонных сооружений. Судя по снимкам, по линии устанавливают бетонные противотанковые надолбы.

Ранее Гладков заявил, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны украинской армии погибли два мирных жителя. Позже министр здравоохранения области уточнил, что среди них — мужчина и четырнадцатилетний ребенок, они скончались до приезда скорой.

22 октября в регионе в очередной раз продлили «желтый» уровень террористической опасности. Приграничные поселения области регулярно обстреливаются Вооруженными силами Украины (ВСУ).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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