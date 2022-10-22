. В Германии попросили выделить 2,2 миллиарда евро на военную помощь Киеву

Вадим Карасев

МИД и минобороны ФРГ попросили на военную помощь Киеву в 2023 году 2,2 миллиарда евро

Главы МИД и министерства обороны Германии Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Киеву в следующем году на 1,5 миллиарда евро больше, чем предусмотрено бюджетом. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на письмо, которое было направлено ими министру финансов ФРГ Кристиану Линднеру.

По информации издания, бюджет Германии на 2023 год предусматривает почти 700 миллионов евро на военную помощь Киеву. В свою очередь Бербок и Ламбрехт требуют увеличить сумму до 2,2 миллиарда евро.

Только при таком бюджете, подчеркивают они, Германия сможет «конкретно и наглядно показать, что берет на себя ответственность, которую от нее ожидают международные партнеры».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что, оказывая военную помощь Киеву и накачивая Украину оружием, НАТО приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Москвой.