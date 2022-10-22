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В Хорватии назвали аферой миссию ЕС в отношении Украины

В Хорватии назвали аферой миссию ЕС в отношении УкраиныОбозреватель Advance Марьянович предостерег Хорватию от аферы ЕС по обучению солдат ВСУ

Хорватия не должна ввязываться в аферу по обучению украинских солдат. Такое мнение высказал обозреватель издания Advance Д. Марьянович.

Он считает, что Загребу следует обратить внимание на Австрию и Венгрию, отказавшихся участвовать в миссии по тренировкам военнослужащих ВСУ. Аналитик предупредил, что если Хорватия все же решит посодействовать Киеву, то ей предстоит делать «черную работу» для Евросоюза, и в итоге страна окажется стороной конфликта.

Марьянович напомнил, что похожая ситуация складывалась во время миграционного кризиса, когда «чернорабочих» из стран-членов ЕС призывали стать центрами по приему беженцев.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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