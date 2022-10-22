. В России 22 октября отмечают церковный праздник Яков Дровопилец: пора заготовки дров

В России сегодня, 22 октября 2022 года, отмечают церковный праздник Яков Дровопилец. А православная церковь вспоминает святого Иакова Алфеева, который являлся одним из апостолов при Иисусе Христе. В народе с этим праздником связаны не только традиции и обряды, но существуют свои запреты и множество примет.

Традиции и обряды, которыми богат праздник Яков Дровопилец 22 октября

В народе 22 октября отмечали праздник Яков Дровопилец, по церковному календарю в этот день вспоминали апостола Иакова Алфеева. Предки наши проводили много обрядов, придерживались определенных традиций.





Одной из главных считалась заготовка дров на зимний период. Это было важное занятие для всех, иначе зиму не удастся пережить. Заготовкой дров занимались только осенью. Летом было полно работы в поле, в доме, а осенью большая часть уже была сделана. Деревья в эту пору значительно отличались от летних тем, что были более сухими, а значит, поленья хорошо горели в печке.

Также традицией было обдирать такие злаковые, как просо, овес, ячмень, пшеницу, и молотить их.

Самыми важными блюдами на столе в каждом доме были каша с маслом и салом, пироги с кашей. Они были особым лакомством не только для семьи, их раздавали всем, кто просил милостыню и нуждался в помощи. Кроме того, готовили блюда из грибов. На Якова было принято ходить в лес и собирать дары природы, но это был уже последний визит в нынешнем году.

Приметы, к которым присматриваются на Якова Дровопильца 22 октября





Большинство примет касалось изменений в погоде:

утренний дождь в этот день предвещал большое количество снега к вечеру;

о том, что год будет очень удачным, предсказывал дождь, который мог пойти на Якова;

первый снег, выпавший на Якова, предвещал наступление зимы через 1,5 месяца;

когда отмечали, что у лука «много одежек», то готовились к сильным холодам зимой;

пушистая и плотная шубка зайца в лесу была признаком того, что скоро придет морозная зима;

по первому снегу гадали на плодовитость урожая. Плохого урожая ждали, когда видели, что выпавший снег сразу таял;

на Якова гололедица предвещала, что скоро пойдет проливной дождь;

а вот о затяжной осени говорили тогда, когда видели сосульки на Якова;

скорого снега не ожидали, если видели, что на вишне много листвы, а на лиственнице еще остались иголки.

Что можно и что запрещено делать в церковный праздник Яков Дровопилец 22 октября





В этот день было категорически запрещено ходить в лес без молитвы и подарков. Молиться нужно было святому апостолу Иакову о том, чтобы помог заготовить хорошие дрова, а сама заготовка обошлась без травм. А задабривали лесных духов. Когда шли рубить дрова, то брали с собой горшочек с кашей, кусок хлеба и новый платок. Эти подарки предназначались для лесного духа или борового и его жены. Задобрив таким способом лесных духов, люди надеялись, что не заблудятся в зарослях лесных и не травмируются при заготовке дров.

Также в этот день было категорически запрещено отказываться от любого угощения. Женщины пекли пироги и угощали членов своей семьи, соседей и любого, кто нуждался в еде. Такие пироги были символом благосостояния и здоровья. В народе твердо верили, что если скушать такой пирожок, то это могло на целый год принести удачу.

Также категорически запрещалось вступать в какие-либо ссоры и недомолвки, проявлять злобу и ненависть.

На Якова всегда заготавливали дрова, ведь зима уже была не за горами. В этом им помогал святой апостол Иаков.