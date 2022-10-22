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В Совфеде заявили об опасности решений Зеленского для ВСУ

В Совфеде заявили об опасности решений Зеленского для ВСУСенатор Джабаров назвал опасными решения президента Украины Зеленского для бойцов ВСУ

На поле боя российские и украинские солдаты оказываются в равных условиях. Для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) более опасны решения президента Владимира Зеленского, а не холода. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам сенатора, главной причиной, по которой падет противник, можно назвать боевой дух российских военных и их умение на поле боя доказать свою силу.

Парламентарий добавил, что солдат ВСУ используют как пушечное мясо, чтобы достичь своих целей. «Снабжают Украину огромным количеством западного вооружения, погибают украинские ребята. Их искренне жаль. Чем раньше украинский народ поймет, что необходимо менять режим Зеленского, тем больше жизней на Украине будет спасено», — заключил Джабаров.

Ранее сенатор сообщил, что заявление Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО не стоит рассматривать как участие Украины в Североатлантическом альянсе. По мнению парламентария, НАТО не будет ввязываться в войну ради Украины, но при этом разговоры о ее вступлении в альянс могут продолжаться.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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