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В США назвали три сценария снижения роли доллара

В США назвали три сценария снижения роли доллараЭкономист ФРС Уайс назвал три сценария снижения роли доллара как резервной валюты

Экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) США Колин Уайс назвал три сценария развития событий, при которых роль американского доллара как резервной валюты будет снижаться. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства.

Автор отметил, что на статус мировых валют оказывают влияние геополитические факторы. По его словам, страны держат резервы в них, исходя, в частности, из гарантий безопасности страны-эмитента или выражения поддержки ее политическим целям и ценностям.

Изучая возможные сценарии, Уайс отталкивался от предполагаемого снижения количества долларов в официальных резервах государств на половину процентного пункта (п.п.) в пользу юаня при сокращении использования валюты в экспортных торговых счетах на один п.п.

По мнению экономиста, вероятность сокращения долларовых резервов в 43 развивающихся странах Африки, Центральной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока является высокой, поскольку эти государства не состоят в формальном военном альянсе с США. При этом если они и имеют связи с Вашингтоном в оборонной сфере, то параллельно сотрудничают с Пекином и Москвой.

Как еще один сценарий снижения роли доллара Уайс рассматривает возможный отказ Китая от использования американской валюты в качестве резервной. Третьим вариантом подобного развития событий он назвал усиление влияния Китая, из-за которого Гонконг, ощущая угрозу западных санкций, может отказаться от системы привязки своей валюты к доллару и перевести часть экспорта в юани.

Автор публикации заключает, что в случае реализации подобных сценариев доллар США сохранит важность своей роли, а его доля в глобальных резервах будет по-прежнему превышать долю иных валют в два раза и более.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предрек дестабилизацию финансовым системам, основанным на лидерстве доллара. По его мнению, угрозу для таких экономик представляет значительный размер накопленного долга и высокие темпы инфляции.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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