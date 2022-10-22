. В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России

Вадим Карасев

Bloomberg: власти США добиваются предельной цены на российскую нефть выше $60 за баррель СюжетСанкции против России:

Власти США намерены добиться предельной цены на нефть из России выше 60 долларов за баррель, что больше ранее заявленного значения. Такие детали раскрыло агентство Bloomberg.

Отмечается, что такой уровень потолка цен обусловлен желанием Вашингтона сохранить поставки российского топлива на мировые рынки. В американской администрации сочли, что такое значение должно покрывать производственные затраты России и стимулировать продолжение ею нефтедобычи, пишет издание. В противном случае более низкий ценовой предел приведет к тому, что Москва ограничит экспорт сырья, что спровоцирует очередной скачок цен.

До этого Министерство финансов США предлагало ввести потолок цен на нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть, а также персональные ограничения против ряда физических и юридических лиц, которые связаны с проведением референдумов о вхождении в состав России четырех новых регионов.

В свою очередь, в Кремле предупредили, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из России.