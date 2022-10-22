. В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России

В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России

В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из РоссииBloomberg: власти США добиваются предельной цены на российскую нефть выше $60 за баррель СюжетСанкции против России:

Власти США намерены добиться предельной цены на нефть из России выше 60 долларов за баррель, что больше ранее заявленного значения. Такие детали раскрыло агентство Bloomberg.

Отмечается, что такой уровень потолка цен обусловлен желанием Вашингтона сохранить поставки российского топлива на мировые рынки. В американской администрации сочли, что такое значение должно покрывать производственные затраты России и стимулировать продолжение ею нефтедобычи, пишет издание. В противном случае более низкий ценовой предел приведет к тому, что Москва ограничит экспорт сырья, что спровоцирует очередной скачок цен.

До этого Министерство финансов США предлагало ввести потолок цен на нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть, а также персональные ограничения против ряда физических и юридических лиц, которые связаны с проведением референдумов о вхождении в состав России четырех новых регионов.

В свою очередь, в Кремле предупредили, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья
Лолита Милявская проходит экзекуцию, крича от боли ради здоровья
Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой
Юлию Меньшову публично сравнили с проституткой
Анна Большова, как оказалось, не раз нарушала ППД и даже попадала в аварию
Анна Большова, как оказалось, не раз нарушала ППД и даже попадала в
29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз черной краской
29-летний сын Елены Яковлевой продолжил делать татуировки, на сей раз
The Callisto Protocol «ушла на золото» — игра выйдет в декабре
The Callisto Protocol «ушла на золото» — игра выйдет в декабре
В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России
В США раскрыли желаемый для Вашингтона потолок цен на нефть из России
Инсайдер обещает новые детали по Star Wars Jedi Survivor в декабре
Инсайдер обещает новые детали по Star Wars Jedi Survivor в декабре
У Лены Катиной заметили изменения в фигуре
У Лены Катиной заметили изменения в фигуре
Семен Слепаков перед побегом пытался назанимать кучу денег
Семен Слепаков перед побегом пытался назанимать кучу денег
Алла Пугачева смертельно обидела известную ведущую
Алла Пугачева смертельно обидела известную ведущую
Директор Бориса Моисеева послал его брата куда подальше
Директор Бориса Моисеева послал его брата куда подальше

Топ на сегодня

Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Дорога ярости: немного сумасшедший водитель автобуса из Китая
Язык тролля - чудо-гора в Норвегии
Язык тролля - чудо-гора в Норвегии
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
В США предреки финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х»
Анна Большова могла наехать на труп
Анна Большова могла наехать на труп
Невероятная Моника Беллуччи в объективе фэшн-фотографа Чико Биаласа, 1997 год (9 фото)
Невероятная Моника Беллуччи в объективе фэшн-фотографа Чико Биаласа,

Еще по теме

Цена нефти Brent впервые с 24 октября поднялась выше $52 
Цена нефти марки Brent впервые с 24 октября превысила отметку в $52
Цена на нефть Brent превысила $50 за баррель впервые с 5 июля
Мировые цены на нефть перешли к росту