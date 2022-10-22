. В США заявили об известном России уязвимом месте Украины

Вадим Карасев

Time: Россия хорошо знает уязвимые места энергосистемы Украины, созданной во времена СССРСюжетРакетные удары по Украине:

Россия хорошо знает уязвимые места украинской энергетики, созданной во времена СССР, заявила в своей статье обозреватель американской газеты Time Сиара Ньюджент.

Журналистка из США напомнила, что бывшие союзные республики получили развитую и разветвленную сеть энергоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением. Спустя 30 лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.

Так, пишет Ньюджент, на Украине по состоянию на 2021 год 53 процента городских домохозяйств все еще полагались на централизованное теплоснабжение. Она добавила, что Москве хорошо известно о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал число объектов, поврежденных ракетными ударами. Как он утверждает, с 10 октября в результате обстрела повреждены более 200 объектов, из которых 28 относились к энергетической инфраструктуре.

По оценке «Укрэнерго», масштаб повреждений в результате атаки утром 22 октября по объектам энергетики на Украине сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.