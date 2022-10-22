. В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для Европы
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В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для Европы

В Турции ответили на вопрос о цене газового хаба для ЕвропыСтоимость газового хаба в Турции будет известна после прояснения деталей проекта

Цена газового хаба для Европы, о создании которого договорились Россия и Турция, пока неизвестна. Таким образом на соответствующий вопрос ответил источник РИА Новости в Анкаре.

«Рано сейчас об этом говорить», — заявил собеседник агентства. По его словам, примерная стоимость будет известна лишь после прояснения всех деталей данного проекта.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что появление газового хаба в Турции не поможет ей в решении экономического кризиса: турецкие компании смогут получать дополнительные прибыли, но эта отрасль не станет ключевой. Тем не менее страна сможет укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить свой статус.

Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о строительстве газового хаба 19 октября. С его помощью утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» можно будет переместить в регион Черного моря. Таким образом, европейские покупатели российского газа смогут получать топливо через «Турецкий поток».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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