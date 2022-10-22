. Заявление о потере Россией европейского рынка газа назвали преждевременными

Вадим Карасев

Аналитик Юшков: говорить о потере РФ европейского рынка газа преждевременно

Говорить, что Россия полностью потеряла европейский рынок газа преждевременно, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Прогноз МЭА

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол объявил, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, а в скором времени столкнется с падением добычи энергоресурсов.

«С одной стороны, полностью запрещены поставки угля в страны Евросоюза. Нефть с 5 декабря будет запрещена, но с определенными исключениями. Нефтепродукты можно будет поставлять до февраля 2023 года, и тоже там есть определенные исключения. В этом плане действительно навсегда или не навсегда, но пока действуют санкции, будет запрещено поставлять», — перечислил Юшков.

При этом аналитик напомнил, что по газу никаких запретов на поставки в Евросоюз нет.

«Газопровод "Северный поток-1" — сначала была проблема с турбинами, он остановился, потом его подорвали. Польша национализировала долю газопровода "Ямал–Европа", соответственно, по этому газопроводу тоже прокачки нет. Через Украину прокачка составляет только 40 процентов от контрактных объемов, потому что Украина отказывает "Газпрому". "Турецкий поток" работает нормально», — сообщил он.

Потеря для России

Поэтому говорить, что Россия навсегда потеряла европейский рынок газа и нефти, неверно, но радикальное сокращение поставок произошло, убежден Юшков.

«Что будет дальше, неясно. Никаких ограничений на закупку российского газа на данный момент нет. Поэтому если восстановить возможности прокачки газа в Европу, то и восстановятся объемы. Европейцы заявляют, что через несколько лет смогут полностью отказаться от российского газа, но запрета поставлять газ в Европу нет. Поэтому здесь о потере газового рынка Европы говорить рано», — заявил он.

Потеря для ЕС

Аналитик отметил, что ситуация с отказом и потерей Евросоюзом российского газа и нефти отразилась не только на России, но и на самом союзе.

«А европейцы разве не потеряли возможность покупать российскую нефть и российский уголь? А европейцы не страдают от того, что из России идет меньше газа? Там индустриализация заканчивается, можно сказать, предприятия закрываются, огромная инфляция. Люди страдают от этого, платить приходится больше за энергию. Да, энергокризис начался не из-за России и не из-за санкций, но он усугубился санкциями против России. Поэтому говорить о том, что Россия все потеряла, а Европа на коне, нельзя», — сказал он.

Юшков напомнил, что сегодня Россия продает очень много нефти Индии, которая ее перерабатывает и поставляет в Европу.

«Европейцы отдали на аутсорсинг нефтепереработку. Многие европейские нефтеперерабатывающий завод могут закрыться в итоге. В этом плане мы присутствуем на европейском топливном рынке, потому что из нашей нефти делают нефтепродукты и продают европейцам», — объяснил он.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в конце октября будут запущены дополнительные устройства, необходимые для работы приостановленных из-за повреждений нефтеналивных причалов.