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Западу указали на обратный эффект санкций против России

Западу указали на обратный эффект санкций против РоссииThe Conversation: введение потолка цен на российскую нефть лишь повысит доходы Москвы

Западу следует пересмотреть политику антироссийских санкций, поскольку текущий курс лишь повышает доходы Москвы. На это обратило внимание издание The Conversation.

Таким образом авторы статьи прокомментировали принятие Евросоюзом новых санкций, которые включают ограничение цен на продажу нефти. Они напомнили, что цель санкций — ослабить способность Москвы вести военную спецоперацию и ограничить президенту России Владимиру Путину доступ к финансированию, которое необходимо для ведения СВО. Однако, отмечают они, рестрикции имеют обратный эффект. «Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — говорится в статье.

Издание также указало на тот факт, что экономические ограничения приводят к росту мировых цен на нефть и природный газ, вызывая всплески инфляции во всем мире, и, более того, сокращая мировой доступ к металлам и минералам, необходимым для перехода от нефти и природного газа.

Журналист Дэниел Флэтли заявил о неэффективности санкций против России. Он обратил внимание, что ограничения не оказали существенного влияния на состояние российской экономики.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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