"Женщин у Бори не было никогда": экс-коллега Моисеева рассказала о его отношении к противоположному полу
Многие поклонники Бориса Моисеева были удивлены распространяемыми в СМИ слухами о внебрачных детях певца, скончавшегося в конце сентября на 69-м году жизни. Ситуацию прояснила экс-коллега экстравагантного певца Людмила, работавшая с ним танцовщицей в трио "Экспрессия".
Знакомая с Борисом Моисеевым с молодых лет Людмила провела много времени с певцом и может поведать о его личной жизни.
Тем не менее у Бориса Моисеева есть крестники. Людмила рассказала порталу Prozvezd, как на самом деле певец относился к женщинам.
Стоит отметить, родной брат Бориса Моисеева Маркс Толкач накануне заявил, что певец "никогда не мог быть полноценным мужчиной" и отцом.
Директор Моисеева о его реакции на дело против Галкина
Директор исполнителя хита "Голубая луна" откровенно рассказал, как отреагировал Борис Моисеев на уголовное дело против признанного иноагентом в России Максима Галкина*.
* внесен Минюстом РФ в список иноагентов