. "Женщин у Бори не было никогда": экс-коллега Моисеева рассказала о его отношении к противоположному полу
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"Женщин у Бори не было никогда": экс-коллега Моисеева рассказала о его отношении к противоположному полу

"Женщин у Бори не было никогда": экс-коллега Моисеева рассказала о его отношении к противоположному полу

Многие поклонники Бориса Моисеева были удивлены распространяемыми в СМИ слухами о внебрачных детях певца, скончавшегося в конце сентября на 69-м году жизни. Ситуацию прояснила экс-коллега экстравагантного певца Людмила, работавшая с ним танцовщицей в трио "Экспрессия".

Знакомая с Борисом Моисеевым с молодых лет Людмила провела много времени с певцом и может поведать о его личной жизни.


Женщин у Бори не было никогда. Подобные слухи о Борисе ходили еще при его жизни. Постоянно объявлялись какие-то внебрачные дети. Я его об этом спрашивала, а он отвечал: "Да не слушай ты их!". Так что нет у Бориса ни сына, ни дочки.

Тем не менее у Бориса Моисеева есть крестники. Людмила рассказала порталу Prozvezd, как на самом деле певец относился к женщинам.

Дело в том, что он очень любил платонической любовью женщин с детьми. Всегда им помогал. Так же он любил и Кристину Орбакайте, много времени с ней проводил, когда она была маленькой. Но ее невозможно было не любить. Она всегда была очень ласковой девочкой. 

Стоит отметить, родной брат Бориса Моисеева Маркс Толкач накануне заявил, что певец "никогда не мог быть полноценным мужчиной" и отцом.


Директор Моисеева о его реакции на дело против Галкина

Директор исполнителя хита "Голубая луна" откровенно рассказал, как отреагировал Борис Моисеев на уголовное дело против признанного иноагентом в России Максима Галкина*.

Вы знаете, я вчера с Борей об этом говорил, оказалось, что он ничего не знал. Даже странно – он всегда смотрит и читает все новости, и телевизор почти не выключает, и в интернете постоянно… А вообще Моисеев очень переживает за семью Аллы Борисовны, ему неприятен этот поток негатива, что сейчас на них льется. Алла Борисовна каждый год весной уезжала в Израиль – и на отдых, и для того, чтобы проверить здоровье в клиниках. А в этом году из этого сделали событие, пошла волна негатива, началась какая-то антипропаганда.



* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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