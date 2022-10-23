. 5 снов, сулящих скорую прибыль

Вадим Карасев

Иногда сновидения предупреждают нас о чем-то важном, поэтому их нужно запоминать. Есть несколько сновидений, которые помогут понять, что в скором времени жизнь изменится к лучшему и в нее ворвется финансовое изобилие.

Узнать о том, скоро ли жизнь изменится, поможет правильно сформулированный вопрос. Его держат в голове или записывают на листочке и кладут под подушку. Эксперты сайта dailyhoro. ru рекомендуют держать под рукой лист бумаги и ручку, чтобы после пробуждения записать важные детали и ничего не упустить. В таком случае толковать сон станет проще.

1. Скорую прибыль сулит лес, полный грибов. Если во сне грибы чистые и собирать их — одно удовольствие, то везение ждет тех, кто мечтает о карьерном росте. В случае, если в лесу кроме грибов есть еще урожай, наяву стоит приобрести лотерейный билетик и попытать удачу.

2. О скором богатстве расскажут мелкие птицы, клюющие зерна. Такой сон предвещает хороший заработок или долгожданное возвращение ранее одолженных средств. Если при этом птица пролетит рядом и оставит неприятное пятнышко на одежде, то о своем везении в реальной жизни можно не сомневаться.

3. Приснившаяся гроза также указывает на скорую прибыль. Если во сне четко видны разряды молний, то на работе предстоят крупные проекты. Шквалистый ветер предупреждает о том, что действовать нужно честными путями. А если при этом летят листья, то прибыль будет очень хорошей.

4. Рыба во сне сулит деньги, если сон кажется позитивным. Это может быть покупка крупной рыбешки, долгожданная поклевка и вываживание своей добычи, а также разделка рыбы для дальнейшего приготовления или употребления. Чем больше рыбина, тем больше денег в скором времени пожалует в кошелек.

5. О доходах предупреждает и сон, в котором видно множество звезд. Яркий ночной небосвод сулит прибыль, прибавку к заработной плате, неожиданный выигрыш или возможность выгодно вложить свои накопления.