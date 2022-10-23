. 9 полезных вещей в оранжевой гамме, чтобы создать осеннее настроение

Вадим Карасев

Оттенки желтого и оранжевого — главные цвета осени. Увядшие листья и хэллоуиновские тыквы, пряная куркума — все это символы осенней атмосферы. Если на полноценный декор дома и резьбу по тыкве сил нет, то просто добавьте в интерьер что-нибудь оранжевое. Редактор моды Надя Бесчетникова подсказывает 9 идей.

1.Стеклянный подсвечник

Цена: 1 450 руб.

В промозглую осеннюю пору подсвечник точно пригодится. Горящие свечи придадут особую теплую атмосферу и дружеским посиделкам, и романтическому ужину.





2.Подставка под горячее

Цена: 230 руб.

Любители хулиганского декора не пройдут мимо такой подставки. К тому же хурма — главная осенняя ягода, которая укрепляет иммунитет и успокаивает нервы.





3.Кухонные щипцы с "лапками"

Цена: 1 500 руб.

Симпатичные щипцы с "кошачьими лапками" помогут прекратить дискуссии за кухонным столом. Из таких лапок можно принять и брюссельскую капусту, и брокколи, и все, что обычно требует долгих уговоров.





4.Пуф в марокканском стиле

Цена: 25 000 руб.

Если в плохую погоду вас из дома не выманишь ни за какие коврижки, то стоит обустроить уютную зону для сезона домоседства. Пуф — отличное решение для того, чтобы немного обновить интерьер.





5.Кружка "Котомания"

Цена: 449 руб.

Какой осенне-зимний период без какао, глинтвейна, чая со специями и других согревающих напитков! Так что без красивой кружки точно не обойтись.





6.Термо- и аромамаска для глаз

Цена: 3 500 руб.

Снимать стресс и принудительно отлучать себя от смартфона с новостями поможет эта термо- и аромамаска изо льна. В комплекте также идут мешочек с вишневыми косточками (их можно использовать для охлаждающей или теплой маски на глаза) и саше с цветами лаванды.





7.Журнальный стол

Цена: 43 000 руб.

Если хочется добавить в интерьер самобытности, то стоит присмотреться к ассортименту концептуального российского бренда "Палаты" из Санкт-Петербурга. Например, к такому журнальному столику из металла с фигурными вырезами.





8.Стул

Цена: 10 000 руб.

Замените "икеевские" табуретки на кухне на такой стул, и бодрить каждое утро будет не только кофе, но и яркий цвет в интерьере.





9.Светильник

Цена: 85 000 руб.

Светильник из нержавеющей стали, покрытый эмалью, создан дизайнером Александром Ковалем. Лампы дают мягкий рассеивающий свет, что отлично подходит для создания умиротворяющей обстановки, а оригинальная форма станет ярким акцентом в "скандинавском" интерьере.





Надя Бесчетникова