9 полезных вещей в оранжевой гамме, чтобы создать осеннее настроение
Оттенки желтого и оранжевого — главные цвета осени. Увядшие листья и хэллоуиновские тыквы, пряная куркума — все это символы осенней атмосферы. Если на полноценный декор дома и резьбу по тыкве сил нет, то просто добавьте в интерьер что-нибудь оранжевое. Редактор моды Надя Бесчетникова подсказывает 9 идей.
1.Стеклянный подсвечник
Цена: 1 450 руб.
В промозглую осеннюю пору подсвечник точно пригодится. Горящие свечи придадут особую теплую атмосферу и дружеским посиделкам, и романтическому ужину.
2.Подставка под горячее
Цена: 230 руб.
Любители хулиганского декора не пройдут мимо такой подставки. К тому же хурма — главная осенняя ягода, которая укрепляет иммунитет и успокаивает нервы.
3.Кухонные щипцы с "лапками"
Цена: 1 500 руб.
Симпатичные щипцы с "кошачьими лапками" помогут прекратить дискуссии за кухонным столом. Из таких лапок можно принять и брюссельскую капусту, и брокколи, и все, что обычно требует долгих уговоров.
4.Пуф в марокканском стиле
Цена: 25 000 руб.
Если в плохую погоду вас из дома не выманишь ни за какие коврижки, то стоит обустроить уютную зону для сезона домоседства. Пуф — отличное решение для того, чтобы немного обновить интерьер.
5.Кружка "Котомания"
Цена: 449 руб.
Какой осенне-зимний период без какао, глинтвейна, чая со специями и других согревающих напитков! Так что без красивой кружки точно не обойтись.
6.Термо- и аромамаска для глаз
Цена: 3 500 руб.
Снимать стресс и принудительно отлучать себя от смартфона с новостями поможет эта термо- и аромамаска изо льна. В комплекте также идут мешочек с вишневыми косточками (их можно использовать для охлаждающей или теплой маски на глаза) и саше с цветами лаванды.
7.Журнальный стол
Цена: 43 000 руб.
Если хочется добавить в интерьер самобытности, то стоит присмотреться к ассортименту концептуального российского бренда "Палаты" из Санкт-Петербурга. Например, к такому журнальному столику из металла с фигурными вырезами.
8.Стул
Цена: 10 000 руб.
Замените "икеевские" табуретки на кухне на такой стул, и бодрить каждое утро будет не только кофе, но и яркий цвет в интерьере.
9.Светильник
Цена: 85 000 руб.
Светильник из нержавеющей стали, покрытый эмалью, создан дизайнером Александром Ковалем. Лампы дают мягкий рассеивающий свет, что отлично подходит для создания умиротворяющей обстановки, а оригинальная форма станет ярким акцентом в "скандинавском" интерьере.