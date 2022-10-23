. Алексей Серебряков тает от своей внучки

Актер Алексей Серебряков рассказал об отношениях с внучкой. Четыре года назад Алексей Серебряков стал счастливым дедушкой. Он признается, что души не чает в подрастающей внучке и готов выполнять любое ее желание. 58-летний Алексей Валерьевич познакомился с женой Марией еще в 1980 годах. Однако оформили свои отношения они лишь спустя 10 лет. За это время женщина получила канадское гражданство и родила дочь — Дашу. Именно она подарила артисту внучку Агату. «Да, я дедушка, абсолютно сошедший с ума от любви к своей внучке. Хотя она очень непростая девочка, с весьма вредным и не терпящим несогласия характером. Но я схожу с ума от нее и превращаюсь просто в медузу, когда она на меня смотрит. Точнее, когда обращает на меня внимание, в те моменты, когда Агате что-то от меня нужно», — делится актер своими эмоциями.Общих детей у Марии и Алексея Серебряковых нет. Попытки зачать ребенка не обернулись успехом. Тогда пара решилась на усыновление. Сначала в их семье появился двухлетний Степа, а затем — Данила. Со вторым мальчиком семье пришлось непросто. Сначала ребенок не улыбался, ел не с тарелки, а с земли. А позже доктора обнаружили букет болезней. Однако старания Алексея и Марии не прошли даром. Данила, который занимался в школе для умственно отсталых, стал лучшим учеником класса. А сейчас он заканчивает продюсерский факультет. Однако в актерской профессии себя не видит. Не пошел по стопам отца и Степан. Приемный сын Серебрякова год учился в арт-академии. А после — поступил в архитектурную школу, но получать профессию еще не начал. Знаменитый папа говорит, что мальчик твердо решил заняться проектированием зданий. «Посмотрим, что из этого получится, что нам жизнь предложит. Пока она, к сожалению, предлагает не самые комфортные условия для выбора пути», — размышляет Алексей Валерьевич о будущем наследника «Теленеделе.Звезда».