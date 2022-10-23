Алёна Опенченко и Михаил Козлов не знают, стоит ли возвращаться на Дом-2?
Сегодня, 01:45 Вадим Карасев
В данный момент Михаил Козлов и Алёна Опенченко счастливо проводят свой отпуск на Алтае. Но ходит слух, что они сомневаются в необходимости возвращаться на Дом-2. Алена Опенченко и Михаил Козлов впервые за долгое время по-настоящему счастливы, ведь они проводят совместный отпуск на Алтае. Однако по сети прошёл слух, что у них теперь нет желания возвращаться обратно на проект. Ранее Алёна много раз говорила о том, что она является чайлдфри. Естественно, девушка категорически против того, чтобы беременеть и рожать, тем более под камерами телешоу.
Неудивительно, что Алёна Опенченко и Михаил Козлов сильно сомневаются, стоит ли им возвращаться на Дом-2, ведь там было введено большое количество новых правил, в том числе и о создании семьи. Однако необходимо учитывать, что пара рассматривает проект исключительно как место работы, позволяющее поправить материальное положение, то выбор у них в итоге не так велик.
При этом участники пока что не торопятся и не опровергают сплетни о том, что на телешоу они не вернутся. Впрочем, они явно не первые и вместе с тем не последние участники, которые собственный отпуск стремятся выдать за уход с Дом-2. Нужно же на чём-то похайпиться. Да и когда пара отказывалась от подобных благ?
По материалам: life-dom2