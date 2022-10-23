. Алена Шишкова тупая, заявила Пермякова
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Алена Шишкова тупая, заявила Пермякова

Алена Шишкова тупая, заявила Пермякова
Модель Алена Шишкова не смогла ответить на элементарные вопросы. Закончился седьмой выпуск экстремального шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Традиционно один из участников уехал домой, а другие продолжили борьбу за еду и главный приз. В команде «красных» сегодня пополнение — к ним присоединилась бывшая Тимати Алена Шишкова. Блондинке сразу выпало испытание — побороться с командой за еду. Пока на голову модели сыпались тараканы, она должна была отвечать на вопросы из школьной программы. Из-за стресса Алена отвечала неверно, что весьма возмутило Светлану Пермякову, которая находится в противоположной команде. «Ты что, тупая, вещи очевидные. Стыдоба, блин», — возмущалась актриса.
Свои же к Шишковой были снисходительны, мол, еще стесняется, не адаптировалась. А Верещагин и вовсе похвалил, сказав, что она большая молодец. Однако ситуацию выровняла Карина Кросс. Девушка явно вырывается в лидеры, но Олегу это только нравится, ведь благодаря блондинке, команда становится только сильней. «Самая сильная Карина Кросс, она в себя окончательно поверила, что она реально может, реально рождается и формируется сильнейший игрок», — рассуждал комик. Команды целый день проводят в совещании, выстаривают новые стратегии и думают, как уничтожить соперников. Но голосование получается хаотичным в конечном итоге. И в этот раз бороться за право остаться в Африке выпало Юли Гаврилиной и Антону Иванову. Резидент Comedy Club еще толком не успел адаптироваться на проекте, а против него уже проголосовало большинство. В нелегком поединке победу одержала 20-летняя Гаврилина. А Антон отправился домой. «Прежде всего, я разочарован не сколько своим поражением, сколько тем, что я подвел свою команду, оставив их вчетвером», — сетовал юморист.
# Шоу-бизнес Шишкова Алена
По материалам: z-aya

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