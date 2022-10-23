. Анастасия Волочкова раскрыла свой сексуальный секрет
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Анастасия Волочкова раскрыла свой сексуальный секрет

Анастасия Волочкова раскрыла свой сексуальный секрет
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что обожает секс. Бывшая солистка Большого театра никогда не скрывала, что интимная сторона жизни для нее очень важна. Любительницу шпагатов нередко осуждают за частную смену бойфрендов, но сама звезда уверена, что просто не может без новых пылких чувств. Анастасия рассказала о специальной комнате в своем загородном особняке. «Потайная комната — хамам со свечами. Очень романтично. Секс заходит просто бомбический. При свечах, в шпагате», — пояснила Волочкова.
Она заверила, что активная интимная жизнь помогает ей поддерживать себя в форме. В последнее время бывшая прима-балерина заметно похудела, что не могли не отметить не только ее поклонники, но и хейтеры. «Постель моя не пуста. Я только сегодня еле-еле выспалась. Мне мои мужчины не дают спать, а я им не даю. Все переживают, у нее один роман закончился и сразу другой начинается. Мои золотые, посмотрите, в какой я форме, и у меня всё свое! У меня из ненастоящего только нарощенные ногти и вот этот хвостик», — с юмором объяснила Анастасия в беседе с корреспондентами шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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