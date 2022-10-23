. Андрей Макаревич оскорбил своих поклонников и россиян

Яна Поплавская в шоке от новой песни артиста Андрея Макаревича. Актриса болезненно отреагировал на новую песню Андрея Макаревича*. Андрей Макаревич* после побега в Израиль разразился в сторону россиян критикой при помощи новой песни. Он прошелся по умственным способностям бывших соотечественников, не подбирая деликатных слов. «Так мозги засраты – хоть разгребай лопатой», - охарактеризовал жителей РФ музыкант.Актриса Яна Поплавская не смогла молчать, обратившись к артисту в своем телеграме. Она удивилась, что в свои 68 лет он внезапно «прозрел». Ведь почему-то именно в эмиграции он вдруг решил жечь глаголом жителей страны, из которой сбежал молча, без заявлений и предупреждений о своем поступке. «Чего же раньше молчал, а мог бы на концертных площадках свою правду матку резать! Очень жалкое зрелище! Ведь если верить Макаревичу, нет ничего ужаснее, чем внезапное осознание того, что всю свою жизнь ты говорил одну только ложь! Это приговор самому себе!» - сказала, как отрезала Поплавская. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.