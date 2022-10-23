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Анджелина Джоли сыграет оперную диву Марию Каллас

Анджелина Джоли сыграет оперную диву Марию КалласДжоли сыграет главную роль в байопике режиссера Ларраина, посвященного оперной диве Каллас

Голливудская актриса Анджелина Джоли сыграет главную роль в байопике режиссера Пабло Ларраина, посвященного оперной диве Марии Каллас. Об этом сообщает Variety.

Картина получила название «Мария». Фильм расскажет о последних днях жизни легендарной американской певицы греческого происхождения.

«Я давно мечтал объединить две своих главных страсти — кино и оперу. Сделать это вместе с Анджелиной Джоли, в высшей степени смелой и любознательной артисткой — невероятная возможность и настоящий подарок», — поделился Ларраин.

Сценаристом киноленты выступит Стивен Найт («Острые козырьки», «Лок»). Дата старта съемок пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что Джоли подала встречный иск о домашнем насилии против своего бывшего мужа Брэда Питта в рамках разбирательства о продаже винодельни. Адвокаты актрисы сообщили суду, что переговоры о продаже доли знаменитости в винодельне сорвались, поскольку актер потребовал, чтобы Джоли подписала «соглашение о неразглашении, которое <...> запрещало бы ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии Питта над ней и их детьми».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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