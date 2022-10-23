. Анна Седокова отказалась от одного продукта и феноменально похудела

Певица Анна Седокова рассказала о своей диете. Последние несколько месяцев артистка серьезно занимается своей фигурой. Благодаря строгой диете и регулярным тренировкам экс-солистка «ВИА Гры» похудела до шестидесяти четырех килограммов. Певица призналась, что в числе прочего негативное воздействие на ее фигуру оказывал один продукт: белый рис. Отказавшись от него Анна сбросила целых десять килограммов.Седокова отметила, что сейчас очень довольная собой. За короткий промежуток времени ее фигура преобразилась, а сама артистка стала чувствовать себя счастливой и удовлетворенной жизнью. «Моя жизнь за эти несколько месяцев изменилась кардинально. Многое ушло. Тело вернулась. Мозги встали на место», — поделилась Анна.