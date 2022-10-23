. Авторы давно закрытого шутера Evolve возвращают в него некоторые функции

Вадим Карасев





Многопользовательский шутер Evolve, который вышел в 2015 году, был одним из первых в формате «4 игрока против 1». Но игра, несмотря на именитых разработчиков в лице Turtle Rock Studios, не получила большой популярности, а уже в 2018 году разработчики объявили о закрытии серверов проекта.

Интересно, что этим летом разработчики Evolve неожиданно включили серверы шутера, а в последние дни появились новые подтверждения, что игра «оживает». В частности, в игре вновь появилась лента новостей, а также вернулись награды за регулярное появление в Evolve. На фоне этого разработчики опубликовали заявление, в котором сказали, что слышат поклонников серии:

На было интересно (и даже немного удивительно!) увидеть недавний интерес сообщества к Evolve. Серверы функционируют для того, чтобы игроки, владеющие игрой, могли проводить матчи с другими игроками. Мы хотим подтвердить, что слышим и ценим отзывы, и изучаем возможности для дальнейшей поддержки фанатов.

Стоит сказать, что купить Evolve нельзя, играть в проект могут только пользователи, которые давно его приобрели и имеют копию игры.