. Байдену придумали неожиданное прозвище по итогам его правления

Вадим Карасев

Телеведущий Fox News Бонджино назвал Джо Байдена «королем хаоса» по итогам его правления

Ведущий американского телеканала Fox News Дэн Бонджино оценил итоги первого срока правления президента США Джо Байдена и придумал главе государства неожиданное прозвище.

Журналист задался вопросом, какие лозунги будет использовать американский лидер в предвыборной риторике. «Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово? Инфляция была 1,4 процента, когда я прихожу к власти, сейчас всего 8,4 процента», — сыронизировал Бонджино.

Телеведущий обратил внимание, что за первый срок президентства Байдена в США упали показатели образования, страна добилась рекордных отметок по количеству смертей от передозировки наркотиками. В завершение Бонджино назвал президента «королем хаоса».

4 октября Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2024 года. Несмотря на просьбы своих сторонников, до этого момента он воздерживался от прямых заявлений о выдвижении кандидатуры.

При этом, по результатам опроса Fox News, лишь 33 процента американцев выразили готовность подержать нынешнего президента США на предстоящих в 2024 году выборах главы государства.