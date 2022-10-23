Бардак, вонь и сперма на одеяле: блогер показал, в каких условиях живут Даня Милохин с Некоглаем
Даня Милохин вместе с блогером Некоглаем снимает квартиру в центре Москвы. Популярные инфлюенсеры согласились показать ее комику Гураму Амаряну. Оказалось, деньги вовсе не гарантируют красивую жизнь.
На YouTube-шоу "По хатам" Гурам показал интерьер квартиры и раскрыл темные секреты молодых блогеров. Комику состояние жилища не понравилось, и нетрудно понять почему: Даня и Некоглай, похоже, совершенно не следят за чистотой.
Уже в прихожей Амарян удивился количеству обуви на полу. Обычно такое бывает, когда в квартире происходит какая-то масштабная вечеринка, но блогеры живут вдвоем и в этот день никого другого у них в гостях не было. "Ты из квартиры тоже детдом сделал?" — подшутил Гурам над Милохиным.
На кухне и в комнатах ситуация похожая: немытая посуда и разбросанные вещи. Оказалось, что Даня ни разу не пользовался посудомоечной машиной и из нее жутко воняет. Однако худшее ждало Амаряна в комнате Некоглая.
Блогер постарался объяснить, что кровать ему нужна не только для сна. "Я кончал на это одеяло. Реально. Два раза", — заявил Некоглай.
Милохин собирается уезжать в США после "Ледникового периода"
Недавно в США переехали друзья Дани из тикток команды Dream Team, и блогер собирается к ним присоединиться. Партнер Медведевой по фигурному катанию уже получил американскую визу и скоро покинет Россию.
Однако Милохин обещает, что это будет просто путешествие и в скором времени он вернется. "Ребята, я люблю Россию. Я здесь родился, это моя Родина", — откровенничает блогер.