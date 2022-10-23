. Бардак, вонь и сперма на одеяле: блогер показал, в каких условиях живут Даня Милохин с Некоглаем
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Бардак, вонь и сперма на одеяле: блогер показал, в каких условиях живут Даня Милохин с Некоглаем

Бардак, вонь и сперма на одеяле: блогер показал, в каких условиях живут Даня Милохин с Некоглаем

Бардак, вонь и сперма на одеяле: блогер показал, в каких условиях живут Даня Милохин с Некоглаем

Даня Милохин вместе с блогером Некоглаем снимает квартиру в центре Москвы. Популярные инфлюенсеры согласились показать ее комику Гураму Амаряну. Оказалось, деньги вовсе не гарантируют красивую жизнь.

На YouTube-шоу "По хатам" Гурам показал интерьер квартиры и раскрыл темные секреты молодых блогеров. Комику состояние жилища не понравилось, и нетрудно понять почему: Даня и Некоглай, похоже, совершенно не следят за чистотой.


Уже в прихожей Амарян удивился количеству обуви на полу. Обычно такое бывает, когда в квартире происходит какая-то масштабная вечеринка, но блогеры живут вдвоем и в этот день никого другого у них в гостях не было. "Ты из квартиры тоже детдом сделал?" — подшутил Гурам над Милохиным.

На кухне и в комнатах ситуация похожая: немытая посуда и разбросанные вещи. Оказалось, что Даня ни разу не пользовался посудомоечной машиной и из нее жутко воняет. Однако худшее ждало Амаряна в комнате Некоглая.

По-моему, Даня приютил какого-то бомжа. Что это такое? Почему такая подушка? Что делаете с ней? Вы здесь всей комнатой жопу вытираете? Кровать — полное дерьмо. Говорят, нельзя в одежде и обуви на кровать ложиться. Сюда даже в одежде нельзя, потому что все в говне будет. Как вы здесь спите?

Блогер постарался объяснить, что кровать ему нужна не только для сна. "Я кончал на это одеяло. Реально. Два раза", — заявил Некоглай.


Милохин собирается уезжать в США после "Ледникового периода"

Недавно в США переехали друзья Дани из тикток команды Dream Team, и блогер собирается к ним присоединиться. Партнер Медведевой по фигурному катанию уже получил американскую визу и скоро покинет Россию.

Конечно, к ребятам в Dream Team поеду. Мы все еще вместе, мы команда. Я приеду к ним туда, мы поживем с ними какое-то время, поснимаем тиктоки, погуляем, покайфуем. Увидите нас снова вместе.

Однако Милохин обещает, что это будет просто путешествие и в скором времени он вернется. "Ребята, я люблю Россию. Я здесь родился, это моя Родина", — откровенничает блогер.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Нумерологический гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Алёна Опенченко и Михаил Козлов не знают, стоит ли возвращаться на Дом-2?
Алёна Опенченко и Михаил Козлов не знают, стоит ли возвращаться на
Бардак, вонь и сперма на одеяле: блогер показал, в каких условиях живут Даня Милохин с Некоглаем
Бардак, вонь и сперма на одеяле: блогер показал, в каких условиях
Прохождение ремейка Resident Evil 4 займет у игроков около 15-18 часов
Прохождение ремейка Resident Evil 4 займет у игроков около 15-18 часов
Танцевальная пауза не подвластная законам гравитации
Танцевальная пауза не подвластная законам гравитации
В ЛНР оценили ход переговоров с Киевом по обмену пленными
В ЛНР оценили ход переговоров с Киевом по обмену пленными
Ошибки хранения и употребления шоколада: почему его нельзя держать в холодильнике и жевать
Ошибки хранения и употребления шоколада: почему его нельзя держать в
Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов
Россия предоставит Белоруссии кредит в размере 1,5 миллиарда долларов
Уход за прядями по лунному календарю: когда можно стричь и красить волосы в ноябре 2022
Уход за прядями по лунному календарю: когда можно стричь и красить
В США заявили об известном России уязвимом месте Украины
В США заявили об известном России уязвимом месте Украины
Шольц в очередной раз нашел причину не передавать Украине танки Leopard
Шольц в очередной раз нашел причину не передавать Украине танки
Анна Седокова растолстела на популярном блюде
Анна Седокова растолстела на популярном блюде

Топ на сегодня

На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
Павел Глоба в гороскопе на 22 октября 2022 года говорит о благоприятном периоде для многих знаков зодиака
Павел Глоба в гороскопе на 22 октября 2022 года говорит о
Иосиф Оганесян сбежал в Питер, чтобы «проветриться», устав от склок в семье
Иосиф Оганесян сбежал в Питер, чтобы «проветриться», устав от склок в
Россиян предупредили о вирусе в расширениях для популярного мессенджера
Россиян предупредили о вирусе в расширениях для популярного
Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23 октября 2022 года, народные приметы
Что можно и что нельзя делать в праздник Евлампий Зимоуказатель, 23

Еще по теме

Даня Милохин с другом превратил свою квартиру в бомжатник
Даня Милохин обзавелся недвижимостью в центре Москвы
Даня Милохин устроил неожиданный концерт в Москве
Даня Милохин может угодить в тюрьму из-за своей выходки